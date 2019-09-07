العبودي ينتقد الصمت الحكومي تجاه استهداف الحشد: هناك من يخضع دائماً للإرادات الخارجية

2019/09/07 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انتقد المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم السبت، الصمت الحكومي تجاه استهداف الحشد الشعبي، مبينا ان هناك من يخضع دائما للإرادات الخارجية.وقال العبودي في حوار تلفزيوني تابعته /SNG/،” إن “هناك أطرافا تتشفى بالضربات التي استهدفت الحشد الشعبي وأخرى تسكت وتحرك بعض المياه الراكدة”.وأضاف ان “هذا الموضوع غريب جدا، حيث من ...

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