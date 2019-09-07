نصيف تطالب عبد المهدي بإيقاف إحالة اربعة عقود بوزارة الكهرباء لشركات “فاسدة

2019/09/07 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف إحالة اربعة عقود بوزارة الكهرباء لشركات وصفتها بأنها “فاسدة.وقالت نصيف في بيان تلقته /SNG/، إن “وزارة الكهرباء اليوم في سباق مع الزمن لإبرام اربعة عقود لتطوير أكبر المحطات الحرارية، إذ تمت احالة العقود للمناقشة في جلسة لجنة ...

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