2019/09/07 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن الجيش السوري، أن الدفاعات الجوية تصدت مساء أمس الجمعة، لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن “الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة، وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاعات الجوية السورية تعلن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد النعيم نيوز.

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