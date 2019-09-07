سائرون: تغريدات الصدر ليست تخليا عن الحكومة او سحب الثقة منها

2019/09/07 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن سائرون برهان المعموري، السبت، ان “تغريدات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر واضحة للجميع باعتبار اأن ما يحصل هو ليس مجرد تخلٍ عن الحكومة أو سحب الثقة منها”، مبينا ان “هناك كثيراً من التغريدات كانت وما زالت من أجل تقويم الحكومة بما في ذلك التغريدة الأخيرة”.واضاف في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، ...

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