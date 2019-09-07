العراق من بين المستوردين.. ايران تسجل ارتفاعا قياسيا بتصدير البنزين

2019/09/07 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بورصة الطاقة الايرانية علي حسني، السبت، عن تصدير 110 آلاف طن من البنزين بقيمة 72 مليون دولار عبر السوق التصديرية للبورصة في الاسبوع الماضي.

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