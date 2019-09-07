“المالكي”لاهالي”الصدر” :هناك محاولات إسقاط للرموز والشخصيات التي تقود العراق!

2019/09/07 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، من حالة “الانهزام التي يحاول الإعلام الخارجي الترويج لها داخل المجتمع” ، مستنكراً “محاولات إسقاط المجتمع عبر النيل من الرموز والشخصيات التي تقوده”.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمالكي أنه “استقبل بمكتبه اليوم وفد من أهالي مدينة الصدر ببغداد” ، مشيرا إلى “ضرورة التعاون بين القوى السياسية والجماهير لتوحيد الجهود والعمل على الحفاظ على المكتسبات الوطنية”، مبيناً أن “العراق لا يزال يواجه مخططات خارجية تستهدف أمنه ووحدة أراضيه” .

وحذر المالكي من “حالة الانهزام التي يحاول الاعلام الخارجي الترويج لها داخل المجتمع”، مشدداً على “أهمية أن يكون الشعب العراقي أقوى من الحرب النفسية التي تشن عليه هذه الأيام” .



داعياً إلى “استلهام العبر والمواقف الصلبة من ثورة الطف، اذ ساهم الامام الحسين عليه السلام من إنهاء ثقافة الهزيمة والاستسلام التي كانت تسيطر على الأمة آنذاك”.

واستنكر “محاولات إسقاط المجتمع عبر النيل من الرموز والشخصيات التي تقوده”، معتبراً أن “استهداف المؤسسة الدينية ورجال الدين هو مخطط مكشوف وواضح الأهداف” ، وتابع أن “العراق لا يزال يواجه التحديات ودعوات نشر الفوضى وعدم الاستقرار” .

وعبر المالكي عن “رفضه إخضاع معاناة المواطن ودعوته للخدمات عرضة للمتاجرة السياسية” ، مشدداً على “ضرورة أن تكون عملية الإصلاح والتغيير منسجمة مع السياقات الدستورية حتى لو وصل الأمر الى تغيير الحكومة” ، مطالباً أن “تكون ارادة التغيير عراقية وليست خارجية” .

وحث رئيس ائتلاف دولة القانون “المواطنين الى تحديث سجل الناخبين والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية التي من المؤمل إجراءها مطلع القادم” .

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