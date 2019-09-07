الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في الجوف وتعز

2019/09/07 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمواجهات في محافظتي الجوف وتعز.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة شنت عملية إغارة على مواقع للجيش في منطقة الحلو بمديرية المصلوب غرب الجوف.

وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين وأعطبت خلالها آلية للجيش في كمين بعبوة ناسفة، نقلا عن وكالة سبوتنيك الاخبارية.

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