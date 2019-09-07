2019/09/07 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، اليوم السبت، حقيقة الانباء التي اشارت الى استبعاد اللاعب احمد ياسين من صفوف المنتخب الوطني.

وقال كوركيس لـ"الغد برس"، انه "لا صحة تماماً للأنباء التي زعمت استبعاد اللاعب احمد ياسين عن صفوف المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم".

وتابع كوركيس، المتواجد حالياً في العاصمة الاردنية عمان، ان "اللاعب احمد ياسين طلب العودة الى السويد، فعرضت طلبه على المدرب كاتانيتش، وبدوره وافق الاخير على مغادرة اللاعب مقر اقامة المنتخب".

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني العراقي يوم الاثنين المقبل، مباراة ودية امام نظيره الاوزبكستاني في العاصمة الاردنية عمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوركيس يكشف حقيقة استبعاد أحمد ياسين عن صفوف المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوركيس يكشف حقيقة استبعاد أحمد ياسين عن صفوف المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).