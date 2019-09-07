احتجاج أمام اكبر معرض  للأسلحة في العالم وحملة تقودها عراقية لغلق باب المعرض

2019/09/07 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … نظمت مجموعة العدالة العالمية في لندن مظاهرة كبيرة خارج اكبر معارض الاسلحة في العالم فيما تحدثت ناشطة عراقية عن الدمار البيئي الناتج عن الحرب الحديثة.ونقلت صحيفة مورننغ ستار البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الناشطة العراقية وتدعى هبة احمد قولها في جمع المتظاهرين “أنا هنا اليوم كلاجئة و كمهاجرة شاهدت […]

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