الاتحاد الوطني يحدد موعد عقد مؤتمره العام

2019/09/07 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت اجتماعا في مدينة السليمانية.

وناقش الاجتماع القضايا التنظيمية داخل الحزب اضافة الى التطورات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وبحسب مصادر متطابقة فإنه تمخض عن الاجتماع تحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني العام للحزب حيث تقرر عقده في نهاية العام الحالي وتحديدا يوم 7/12/ 2019.

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