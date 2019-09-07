الحشد ينشر قطعاته على مداخل ومخارج كربلاء لتأمين زيارة العاشر من محرم

2019/09/07 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، قطعاتها في مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام.

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