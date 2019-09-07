مجلس كربلاء: نجاح الخطة الأمنية للزيارة المليونية مرهون بأمن جرف الصخر

2019/09/07 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة نافع الميالي، اليوم السبت، عدم وجود اي تهديد لأمن المحافظة خلال زيارة العاشر من المحرم لاستتباب الامن في جرف النصر وصحراء النخيب.وقال الميالي في تصريح، إن "السيطرة الاجهزة الامنية والحشد الشعبي في مناطق جرف النصر وصحراء النخيب جعل كربلاء في مأمن خلال الزيارات المليونية والايام الاعتيادية".

وأضاف، ان "قيادة عمليات الفرات الاوسط والحشد الشعبي وقيادة الشرطة استعدت منذ وقت مبكر ونفذت عمليات استباقية ضمن الخطة الامنية الخاصة بعاشوراء والتي صادق على مفرداتها مجلس المحافظة حفاظا على امن الزائرين الذين سيفدون الى كربلاء لإحياء ذكرى عاشوراء".

وكانت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي نفذت في وقت سابق من اليوم السبت، عملية أمنية موسعة في ناحية جرف النصر شمالي بابل وعدد من المناطق المحيطة بها بحثاً عن خلايا نائمة ل داعش".



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