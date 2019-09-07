استشهاد ضابط وجنديين اثنين خلال تفكيك منزل مفخخ في سنجار

2019/09/07 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمنى، اليوم السبت، باستشهاد جنديين اثنين أحدهما ضابط برتبة نقيب واصابة جندي اخر خلال تفكيكهم منزل مفخخ في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار.وقال المصدر، ان "منتسبين اثنين في الجيش أحدهم ضابط برتبة نقيب استشهدا واصيب اخر خلال تفكيكهم منزل مفخخ في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار".

وأضاف، ان "قوة اضافية وصلت الى موقع التفجير ونقلت الجثتين والجريح الى المستشفى، فيما شرعت في اغلاق المنطقة بحثا عن مخالفات لتنظيم داعش الاجرامي في تلك المنطقة".

وأشار الى، ان "الهندسة العسكرية في الجيش شرعت قبل مدة في تطهير المنطقة من مخلفات التنظيم الاجرامي تمهيدا لإعادة العوائل النازحة من مناطقها اليها في نينوى".



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