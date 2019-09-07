نائبة تطالب رئيس الوزراء بإيقاف إحالة عقود في الكهرباء إلى “شركات فاسدة”

2019/09/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بوضع حد لتخبط وزارة الكهرباء وإيقاف إحالة أربعة عقود الى شركات فاسدة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، مبينة ان الفاسدين في وزارة الكهرباء سيصبحون من أغنى أغنياء العراق بسبب العمولات الضخمة التي يحصلون عليها .

وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الكهرباء في سباق مع الزمن لإبرام اربعة عقود لتطوير أكبر المحطات الحرارية، إذ تمت احالة العقود للمناقشة في جلسة لجنة عقود الوزارة ليوم الاحد القادم ليتم إحالتها إلى شركات فاسدة قدمت عمولات إلى (ص .



خ) بموجب مكاتبات وصلت عمولتها إلى 10 بالمئة نظمت في دبي “.

وبينت النائبة، ان “قيمة هذي الاحالات 3 مليارات دولار على شكل قروض ستضاف إلى الديون الحالية للبلد ضمن قطاع الإنتاج الذي يفترض انه حقق الاكتفاء لوجود استثمارات كبيرة ملزمة سوف يتم دفع مليارات عليها “.

وتابعت، “نأمل ان يتدخل رئيس الوزراء ويصدر توجيها بإيقاف هذا التخبط لوزارة الكهرباء والالتفات إلى تطوير قطاعي نقل وتوزيع الطاقة وعدم هدر المليارات على عقود سمسرة وعمولات، فالفاسدون الموجودون حاليا في الوزارة لايهمهم شيء بعد ان يقبضوا العمولات وتذهب حكومة وتأتي حكومة ثانية ووزير آخر مع حاشية جديدة ويستمر مسلسل هدر المال العام وقبض العمولات”.

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