الداخلية تعلن اعتقال عصابة “الدعلج”: أبرز أعمالها الخطف والقتل والسطو

2019/09/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال عصابة “الدعلج” والتي ابرز اعمالها الخطف والقتل والسطو المسلح.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على عصابة المدعو عباس الدعلج مع ثلاثة متهمين من افراد عصابته في بغداد”.

وأوضح، ان “من اهم اعمال هذه العصابة هي الخطف والقتل والمساومة والسطو المسلح”.

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