2019/09/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، من اعتقال عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “عناصر قيادة العمليات تمكنوا اليوم من القاء القبض على متهم بجريمة الشروع بالقتل في منطقة المحمودية، كما تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن القبض على متهمين بجرائم مختلفة وكالة خطوة برس.

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