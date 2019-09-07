وزير الدفاع لـ “المعلومة”: الحشد الشعبي له دور مهم في تأمين زائري كربلاء

2019/09/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، انه بحث مجمل الخطط الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وقيادات الحشد الشعبي وحكومة كربلاء المحلية.وقال الشمري لـ/ المعلومة/، إن “زيارتنا لكربلاء واللقاء بالقيادات الامنية هدفها الاطلاع المباشر على الخطط الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء، والية التعاون والتنسيق بين مختلف صنوف وتشكيلات وزارة الداخلية […]

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