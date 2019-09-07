2019/09/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لنفق تم تأهيله مؤخراً في مدينة الطب ببغداد ، سخرية المتابعين، حيث شبهه الكثيرون بأنه مستوحى من الطريق (رقم 4) الذي يظهر في مسلسل كارتون (جريندايزر) الشهير.وتظهر الصور إعادة تأهيل أنفاق المشاة في مدينة الطب والتي تربط جميع أقسام مدينه الطب مع بعض تجنباً للجو الحار أو الممطر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفق مبنى حكومي في بغداد يثير السخرية +(شاهد الصور) النعيم نيوز.

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