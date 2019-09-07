المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يحدد السابع من كانون الاول موعدا لعقد المؤتمر العام

2019/09/07 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني السابع من كانون الاول المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام الرابع.وعقد المكتب السياسي اجتماعا في مدينة السليمانية اليوم السبت لبحث عقد المؤتمر العام وجملة من المسائل الاخرى.وذكرت مصادر مقربة من الاتحاد :” ان المكتب السياسي حدد السابع من كانون الاول المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام الرابع، فيما رفع […]

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