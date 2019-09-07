2019/09/07 | 15:18

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الأخبار المحلية

السبت 7 سبتمبر 2019 | 03:12 مساءً | عدد القراءات : 8

عمليات بغداد تعلن رفع 252 كتلة كونكريتية

بغداد/..



اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، رفع 252 كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "الجهد الهندسي في عمليات بغداد، يواصل برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة".

واضافت ، انه " تم رفع {252} كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد".

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