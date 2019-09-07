المالكي: استهداف المؤسسة الدينية ورجال الدين هو مخطط مكشوف وواضح الأهداف

2019/09/07 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، أن استهداف المؤسسة الدينية ورجال الدين هو مخطط مكشوف وواضح الأهداف.

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