وزير الدفاع يصل كربلاء للاشراف على خطة زيارة العاشر من محرم

2019/09/07 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، مع قيادة عمليات الفرات الأوسط خطة زيارة العاشر من شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).

وبحسب وسائل اعلام محلية فإن الشمري قد وصل قيادة عمليات الفرات الأوسط في كربلاء وعقد اجتماع امني موسع مع قطعات الجيش والحشد الشعبي في مقر الق...

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