من وراء شعار ( كلهم حرامية ) ؟؟؟

2019/09/07 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… من يقف وراء شعار ( كلهم حرامية ) ؟؟؟ وهل حقا أنّ جميع موظفي الدولة العراقية فاسدون ولصوص وحرامية ؟ ..هل أنّ جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامون واساتذة الجامعات والقضاة والأطباء والمهندسون وباقي موظفي الدولة فاسدون وسرّاق وحرامية ؟ وهل يعقل أنّ جميع العراقيين أفاقون ودّجالون وليس بينهم من […]

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