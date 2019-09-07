2019/09/07 | 15:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / اياد السماوي… من يقف وراء شعار ( كلهم حرامية ) ؟؟؟ وهل حقا أنّ جميع موظفي الدولة العراقية فاسدون ولصوص وحرامية ؟ ..
هل أنّ جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامون واساتذة الجامعات والقضاة والأطباء والمهندسون وباقي موظفي الدولة فاسدون وسرّاق وحرامية ؟ وهل يعقل أنّ جميع العراقيين أفاقون ودّجالون وليس بينهم من […]
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هل أنّ جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامون واساتذة الجامعات والقضاة والأطباء والمهندسون وباقي موظفي الدولة فاسدون وسرّاق وحرامية ؟ وهل يعقل أنّ جميع العراقيين أفاقون ودّجالون وليس بينهم من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وراء شعار ( كلهم حرامية ) ؟؟؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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