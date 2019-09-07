2019/09/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الداخلية، السبت، وجود جدولة لتسلم الشرطة الاتحادية الملف الامني في المحافظات، مؤكدة ان الشهر القادم سيشهد تسليم مهام اربع منها للشرطة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط، السبت، إن “هناك جدولة لعملية استلام الملف الامني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا”، مؤكدا أن “بداية الشهر القادم ستتستلم القوات مهام اربع محافظات”.من جانبه، أشار قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط الى أن “في القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الامني خاص بالشرطة الاتحادية”.وبشأن الخطط الامنية الخاصة بحماية الزائرين في شهر محرم، أكد معن، أن “هناك استعدادات كاملة لوزارة الداخلية بخصوص شهر محرم، وايضا هناك انتشار لوجستي وجهد استخباري بالتنسيق مع باقي القطعات العسكرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تستلم ملف الامن في 4 محافظات الشهر القادم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تستلم ملف الامن في 4 محافظات الشهر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).