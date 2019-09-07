ذي قار تحظر مشروبا في مدارسها

2019/09/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار

وجهت دائرة صحة ذي قار بحظر تعاطي جميع انواع مشروبات الطاقة في مدارس المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة

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