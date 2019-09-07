شركة كوكل تحصل على دعم لمكالمة فيديو واتساب

2019/09/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة جوجل خلال مشاركتها في فعاليات معرض (IFA 2019) المنعقد في برلين عن الوضع المحيط (Ambient Mode)، وهي نظرة عامة مرئية جديدة تجمع المعلومات

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