في إيران.. رجلُ دين فضح “الفساد” فاختفى

2019/09/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اختفى رجل الدين #الإيراني الشاب #مهدي_سدروساداتي المعروف بنشره ملفات فساد لمسؤولين، بينما كان في مدينة #قم جنوب 3طهران.وبحسب موقع راديو “فردا” المختص بالشأن الإيراني، فإن […]

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