طارق حجي - من أهم جذور محنة المسلمين التاريخية.

2019/09/07 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_حجي رغم كثرة التفرعات داخل الإسلامِ السني ، فإنني أعتقدُ أن أكبرَ "المعارك" التى حدثت بين هذه التفرعاتِ (أو "الفرق" وفق المصطلح الذى كان مستعملاً خلال زمنِ هذه التفرعات) هى "معركة المعتزلة مع الحنابلة".ولم تعرف هذه المعركة مرحلة إنتصارِ للمعتزلةِ إلاّ أثناء حياةِ وحكمِ الخليفةِ العباسي المأمون (ابن هارون الرشيد).ولاشك أن من أدقِ الأوصاف لهذه المعركة نعتها بأنها كانت أهم معركة بين "أهل العقل" (المعتز......

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