2019/09/07 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الأولى :نظرة عامة على الاقتصاد الفلسطيني (المؤشرات الرئيسية، الأداء، المعوقات)......

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