صادق إطيمش - فصل المقال فيما بين البقرة والبعير من اتصال

2019/09/07 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش اولاً وقبل كل شيئ اعتذر شديد الإعتذار من القاضي والفيلسوف ابن رشد لإستعارتي بعض مفردات عنوان كتابه المعروف " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال " الذي حاول ان يفند فيه اطروحات بعض فقهاء عصره حول بعد الفلسفة عن الدين والفصل الكامل بينهما .لقد جعل ابن رشد من الفلسفة التي سماها الحكمة في كتابه هذا نهجاً يصب في ذلك النهج الذي يسلكه الدين وذلك من خلال تقارب المحتوى الفكري الذي لم ينظر له الف......

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