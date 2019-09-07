2019/09/07 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطيب جمعة النجف: قناة الحرة اساءت للمراقد الدينية والمرجعية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: X26sOYMF7Z4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطيب جمعة النجف: قناة الحرة اساءت للمراقد الدينية والمرجعية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطيب جمعة النجف: قناة الحرة اساءت للمراقد الدينية والمرجعية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).