الجيش السوري يعلن احباط هجوم بطائرات مسيرة في إدلب

2019/09/07 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلن الجيش السوري، السبت، أن دفاعه الجوي أحبط هجوما شنته مجموعات إرهابية بـ3 طائرات مسيرة على موقع عسكري رئيسي في ريف إدلب شمال غربي البلاد.وذكر الجيش في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي مساء يوم 6/9/2019 لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر […]

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