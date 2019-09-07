شرطة ديالى تطلق الخطة الامنية لحماية المواكب الحسينية

2019/09/07 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة شرطة ديالى خطتها الامنية لحماية المواكب الحسينية في المحافظة .وقال العميد غالب عطية الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان قيادة الشرطة اطلقت الخطة الخاصة بحماية المواكب الحسينية لمنع وقوع اي خرق امني “.واضاف :” ان الخطة تتضمن تعليمات ، ابرزها التنسيق المشترك مع القوات الامنية […]

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