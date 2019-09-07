2019/09/07 | 15:40

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لتأمين زيارة عاشوراء..



الحشد ينشر قطعاته على مداخل ومخارج كربلاء

نشرت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، قطعاتها في مداخل

ومخارج مدينة كربلاء المقدسة لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال معاون قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي لشؤون العمليات

سجاد الاسدي في بيان انه "بمشاركة الألوية {11_6_15_7} وكتيبة

المدفعية بالإضافة إلى الجهد الاستخباري للحشد والتنسيق المشترك مع

الأجهزة الأمنية تم الانتشار على مداخل ومخارج كربلاء لتأمين زيارة

العاشر من محرم الحرام".

وأضاف أن "الحشد الشعبي اعد خطة أمنية وخدمية متكاملة من اجل سلامة

زائري مدينة كربلاء المقدسة".

يذكر ان ملايين الزائرين يقصدون في العاشر من محرم الحرام مدينة

كربلاء المقدسة لاحياء مراسيم يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام

الحسين {ع}.

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