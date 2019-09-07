2019/09/07 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت وزارة التربية، بغلق ودمج 16 مدرسة مسائية في عدد من المحافظات على خلفية تدني مستوى النجاح فيها.وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة التربية ، ” إشارة إلى مذكرة مدير قسم التعليم العام والملاك في تاريخ 26/8/2019، وموافقة المدير العام خدمة لصالح العمل التربوي ومن أجل تخفيف الترهل بالمدارس المسائية وانخفاض المستوى العلمي للطلبة في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذه الأسباب..



غلق ودمج 16 مدرسة مسائية بعدة محافظات ! النعيم نيوز.

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