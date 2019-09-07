الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في جرف النصر لتأمين زيارة عاشوراء

2019/09/07 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، عملية أمنية موسعة في منطقة جرف النصر بحثاً عن خلايا جماعات داعش الإرهابية التي ق...

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