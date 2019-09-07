رونالدو المهاجم الأسرع في الكالتشيو.. لاعب واحد تفوق عليه

2019/09/07 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشفت صحيفة إيطالية، السبت، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يعد مثا...

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