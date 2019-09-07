صدر أمني: هذه أسباب الحرائق في الشورجة

2019/09/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم السبت، أسباب تكرار الحرائق في الشورجة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "اغلب الحرائق التي تحدث في سوق الشروجة تكون بفعل فاعل، وسببها التسابق التجار، وهذا الشيء سجل في أكثر من حادثة، وحتى الحادثين الذيان وقعا صباح اليوم".

واضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه انه "الجهات الأمنية طلبت اكثر من مرة من التجار بنصب كامرات مراقبة، لمعرفة من يقوم بتلك الاعمال، لكن هؤلاء التجار يرفضون ذلك، حتى الساعة، وهذا يدل على هذه الاعمال هي انتقامية، لكن الجهات الأمنية لم تتوصل الى اي دليل يدين هؤلاء التجار".

يذكر أن فرق الدفاع المدني أخمدت، صباح اليوم، حريقان اندلعا في العمارات التجارية في سوق الشورجة.

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