مؤشرات تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات الطعام

2019/09/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تؤثر اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي على عدد كبير من الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 عاماً، ويمكن أن تؤدي مشكلات مثل الشكل الخارجي، والشعور بالخجل، وتنمر الزملاء، إلى التأثير على صحتهم العقلية، واضطراب عادات تناول الطعام لديهم.وقد تؤدي اضطرابات الطعام إلى مضاعفات صحية أخرى، مثل فقر الدم […]

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