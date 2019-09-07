هالة القصير تطلق اغنية عراقية

2019/09/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بحضور نخبة من نجوم الفن والصحافة والإعلام، أطلقت نجمة ذا فويس الفنانة هالة القصير أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية والتي حملت عنوان “طنشي”.وجرى حفل الإطلاق في مطعم ومقهى النوفرة بدبي مارينا برعاية وتنظيم من رجل الأعمال عبده شحادة.وفي تصريحات خاصة عبرت هالة عن سعادتها بالحفل وبالأجواء التي استمتع بها كل

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