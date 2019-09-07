بالصور.. وزير الدفاع نجاح الشمري يزور مرقد الامام الحسين (ع)

2019/09/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، صباح اليوم السبت، الى محافظة كربلاء المقدسة، لبحث عدد من الملفات الامنية اهمها تأمين الزيارات المليونية التي ستشهدها المحافظة.وزار الشمري مرقد الامام الحسين (ع)، بعد عقده سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في المحافظة.

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تصوير: احمد القريشي

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