الفتح: أميركا عرقلت تطوير سلاح الدفاع الجوي العراقي وعلى الحكومة التحرك نحو الدول المعروفة

2019/09/07 | 15:47

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بغداد اليوم - بغداد

قال تحالف الفتح، السبت (7 أيلول 2019)، إن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت تطوير سلاح القوة ...





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