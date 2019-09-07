وزير الدفاع يشيد بالتنسيق الكبير بين مختلف صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي لإنجاح زيارة عاشوراء

2019/09/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، بحجم التعاون والتنسيق بين مختلف صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي الخاصة لانجاح زيارة عاشوراء.وقال موفدنا ان "الشمري وصل مدينة كربلاء المقدسة ظهر اليوم وبحث مع قيادة عمليات الفرات الأوسط خطة زيارة العاشر من شهر محرم الحرام "، مبينا ان " الشمري اشاد بحجم التعاون والتنسيق الكبيرين بين مختلف ...

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