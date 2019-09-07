2019/09/07 | 15:49

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هواوي تتحايل على حرمانها من أندرويد بهذا الهاتف الجديد

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كشفت شركة هواوي الصينية خلال فعاليات مؤتمر برلين IFA 2019 التقني، عن تصميم جديد لهاتفها P30 Pro الذي أطلقته مطلع العام الجاري، وذلك في لونين جديدين هما الأزرق واللافندر.

وأشارت الشركة إلى أن التصميم الجديد كليًا يحمل فيه ظهر الهاتف مستويين مختلفين، أحدهما لامع وهو يحتل الجزء العلوي من الجانب الخلفي للهاتف، بينما الآخر هو خافت اللون ويغطي المساحة الكبرى المتبقية.

يأتي ذلك كمحاولة ذكية من جانب هواوي لكي تقدم تصميمًا جديدًا لجمهورها من هاتفها المميز P30 Pro، مع الاستمتاع بتطبيقات غوغل وخدماته كاملة، حيث إن الإصدار الجديد يحمل نفس إمكانيات واسم الهاتف الماضي، ويحمل تقنيات تصوير مميزة، أبرزها ميزة العدسة الإضافية لقراءة توقيت الطيران ToF والتي أضافت تطبيقات مختلفة منها استخدام الكاميرا الخلفية لقياس الأبعاد والأطوال والمساحات بدقة هائلة.

يُذكر أن شركة غوغل قد صرحت، نهاية الشهر الماضي، أن هواتف هواوي المقبلة لن تتمكن من الاستمتاع بتطبيقات وخدمات غوغل، بما في ذلك متجر تطبيقات أندرويد غوغل بلاي الرسمي، وذلك تنفيذًا للحظر الأمريكي الذي أقرته الحكومة الأمريكية في نهاية أيار/مايو الماضي، بما في ذلك أحدث هواتف هواوي المنتظر إطلاقها في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، هواوي Mate 30.

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