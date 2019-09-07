البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%

2019/09/07 | 16:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة في ثالث خفض لتكلفة الإقتراض هذا العام، وقال إن خفضا آخر للفائدة محتمل في أحد اجتماعاته الثلاثة القادمة.

ويأتي خفض الفائدة وسط تباطؤ في التضخم ونمو اقتصادي راكد، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الاجمالي.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي، وهى تعلن قرار خفض الفائدة، إن البنك سيدرس خفض سعر الفائدة الرئيسي قريبا.

لكنها امتنعت عن التعقيب ما إذا كان البنك المركزي مستعدا لخفض الفائدة في اجتماعه القادم في تشرين الأول ثم في كانون الأول.

وأضافت قائلة "خفض لسعر الفائدة الرئيسي مرجح في أحد الاجتماعات (الثلاثة) القادمة".

وعدًل البنك المركزي بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى نطاق من 0.8-1.3 في المئة من تقديراته السابقة البالغة 1.0-1.5 في المئة.

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