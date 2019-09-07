وزير الدفاع يؤكد على الدور الكبير والمهم للحشد في تأمين كربلاء

2019/09/07 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء … أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي له دور كبير في تأمين الزيارات المليونية التي تشهدها محافظة كربلاء المقدسة .وقال الشمري في مؤتمر صحفي فور وصوله الى كربلاء المقدسة تابعته / بدر نيوز/، إن ” الزيارة واللقاء بالقيادات الامنية هدفها الاطلاع المباشر على الخطط الامنية الخاصة بزيارة […]

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