2019/09/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة للحفاظ على سمعة العراق.وقال علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه “لطالما اكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة”.وأضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي يدعو لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن الحشد والبيشمركة وكالة خطوة برس.

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