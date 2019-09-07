ضبط أكثر من 10 أطنان أدوية مجهولة المصدر في ديالى

2019/09/07 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ، السبت، نتائج حملاتها على الصيدليات الوهمية خلال 2019.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ/ المعلومة /، إن “نتائج الحرب على الصيدليات الوهمية في ديالى خلال 2019 تمثلت في إغلاق العديد من الصيدليات وضبط أكثر من 10 أطنان من الأدوية بعضها مجهول المصدر من قبل فرق الرقابة […]

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