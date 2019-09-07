استخراج عدد كبير من حصى القنوات الصفراوية عن طريق الفم في مستشفى ببغداد

2019/09/07 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نجح تدريسي في كلية الطب بالجامعة المستنصرية في استخراج عدد كبير من حصى القنوات الصفراوية بتقنية المنظار عن طريق الفم في مستشفى ببغداد.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدكتور محمد عبد الله مهدي التدريسية في فرع الطب الباطني تمكن من استخراج عدد كبير من حصى القنوات الصفراوية بتقنية المنظار عن طريق الفم تحت التخدير العام لمريضة مسنة وفي مستشفى الهلال الأحمر الجراحي”.

وأوضح عبد الله، ان “المريضة كانت تعاني من آلام البطن مع يرقان، وتم تحضيرها واجراء كافة الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة ، ثم تم استخراج حصى القنوات الصفراوية بتقنية المنظار عن طريق الفم بالتخدير العام دون مضاعفات”، مبينا انه “أجريت العملية خلال ساعة واحدة وتكللت بنجاح وأخرجت المريضة بعد ساعات قليلة”.

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