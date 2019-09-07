قوة أمنية خاصة تعتقل 5 أشخاص بمخيمات النازحين في كركوك

2019/09/07 | 16:47

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، السبت، توضيحا بشأن قيام قوة أميركية بقطع الطريق الرابطة بين الموصل والشرقاط.

وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البعض من وسائل الاعلام ت

بغداد اليوم - متابعة

نفذت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، عملية أمنية موسعة في منطقة جرف النصر وعدد من المناطق المحيطة بها بحثاً عن خلايا نائمة لداعش قد تستغل زيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال معاون قائد عمليات الفرات الأوسط للح

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (7 أيلول 2019) احصائية القبض على الارهابيين وتحرير المختطفين خلال السنة الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور قائد ا

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